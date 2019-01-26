超矛盾！中共一手推馬克思動畫片 一手打壓馬克思主義學生

2019-01-26 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕中共當局近日推出主題動畫《領風者》，以馬克思生平為主軸，瞄準年輕人，大力推廣馬克思主義思想。不過動畫風格唯美，充滿日系動漫色彩，遭諷「政治意圖明顯，和以日本帝國歷史為基底的日本動漫一樣」。更諷刺的是，中共近來不斷打壓馬克思主義支持者，陸續逮捕支持工人運動的相關人士。

綜合外媒報導，《領風者》總共分為7集，即將在影視網站「bilibili」上映，故事主題分別為馬克思與妻子的愛情，及馬克思對無產階級革命的貢獻，表現馬克思「他偉人的一面，和他常人的一面」。《領風者》畫風浪漫唯美，網友也驚呼主角馬克思「高富帥」、「顏值超高」。

不過有網友認為，本該宣傳中共中心思想的動畫，卻充斥日本動漫的影子，被部分網友認為「太不真實」，更狠批「政治因素太明顯，主題是黨，竟和那些已日本帝國歷史為基底的日本動漫相似，簡直荒謬」。

雖然中共大推馬克思動畫，卻不斷打壓馬克思支持的工人運動和無產階級。日前有7名深圳佳士工運的北大、人民大學學生及校友陸續遭中共當局逮捕，其中還有4名學生是北大馬克思學會成員。另外，當局將去年遭逮的工運聲援學生認罪影片，播放給其他工運聲援者觀看，想藉此殺雞儆猴。

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