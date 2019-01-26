同性婚姻可判14年 奈國女警司籲同志「趕快逃離」

2019-01-26 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞的拉各斯州總警司芭德莫斯（Dolapo Badmos）在個人IG上發文，呼籲同志族群離開奈及利亞，否則將受到國內的反同法迫害，最高可處14年徒刑。奈及利亞於2014年訂下對同志十分不友善的《同性婚姻禁止法》，引起國際強烈反彈聲浪，但有9成的奈國民眾認同設立該法律。

綜合外媒報導，身為奈國網紅的芭德莫斯在文章中寫道，「如果你有同性戀傾向，奈及利亞不是適合你的地方。這裡有項法律規定，營業或參與同志俱樂部、集會或組織都是刑事犯罪，最高可判處14年徒刑。締結同性婚約者，也將面臨牢獄之災」。

僅管芭德莫斯獲得國外網友聲援，不過仍有不少奈國網友留言，認為「同志是違法且邪惡的」、「應該和所有同性戀說不」。奈及利亞人權組織「平權倡議」The Initiative for Equal Rights）則說，芭德莫斯的發文會讓同志族群被反同人士攻擊。

據報導，奈及利亞前總統喬納森（Goodluck Jonathan）在2014年簽署同性婚姻禁止法》，禁止同志間結婚、參加同志集會和展示同志色慾關係，最重可判處14年徒刑。在奈及利亞部分地區，甚至還有亂石打死與同性進行性行為的習俗。

奈及利亞的反同法律被國際喻為「反同惡法」，遭到國際特赦組織、人權觀察組織及時任美國國務卿凱瑞（John Kerry）強烈譴責，但奈及利亞國內普遍排斥同志族群。報導指出，奈國國內有9成的民眾支持《同性婚姻禁止法》。

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