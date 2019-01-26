日媒票選十大「醜得剛好」女星！網友怒：都很正好嗎...

2019-01-26 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕很多網站常喜歡推出票選活動，選出最美麗的女明星。不過日本最近卻有媒體讓女性讀者投票選出「醜得剛好的日本女星」，結果出爐後引來許多質疑，因為就連女星蒼井優也入榜。

綜合報導指出，日本娛樂圈最近流行起「剛剛好醜女」（ちょうどいいブス）的名詞，形容一些女生雖然不是特別漂亮，但也沒有很醜、而且有一種魅力。日本周刊就請來200位20到30歲的女性讀者，投票選出心中「醜得剛好的日本女星」，第一到由女演員多部未華子奪下，安藤櫻與高畑充希則並列第二名。

被評選為第四到到七名的「醜得剛好的日本女星」則分別是黑木華、蒼井優、指原莉乃與前田敦子。第八名則由土屋太鳳、大澤茜和有村架純並列。

不過被選為第五名的蒼井優卻引來不少爭議，因為她過去以亮麗外表、空靈氣質，被譽為「空靈女神」，很多網友都認為，她與此票選活動並不符。也有網友表示，票選出來的女星都很漂亮，「都很正好嗎...」、「醜女自慰把正妹拉去當醜女ㄛ」、「這根本不叫醜女啊幹。」、「都是美女吧。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/