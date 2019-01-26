泰姬瑪哈陵猴子好凶 警方新武器...用彈弓嚇牠們

2019-01-26 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕印度景點泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）附近有500到700隻的恆河猴，猴子們會守在入口處，搶奪遊客食物。日前印度警方獲發特殊的彈弓，以利嚇阻猴群，避免遊客受到攻擊。專家表示，都市擴張造成猴群的自然棲息地減少，才讓猴子變得越來越有攻擊性。

綜合外媒報導，因泰姬瑪哈陵入處有放置垃圾桶，成為猴群埋伏的最佳地點，不少遊客都被強搶食物。每個月至少會有1至2次的攻擊事件發生，就連警衛也備感威脅。去年11月，曾有位當地婦人被猴子搶走懷中12天大的男嬰，最後男嬰被猴子咬死，還被拋到屋頂上。

泰姬瑪哈陵安全部隊隊長布山（Brij Bhushan）指出，警方已經收到特製的彈弓，用來嚇跑猴群。他提到，只要揮舞彈弓，猴子們就會感到害怕。不過布山強調，泰姬瑪哈陵警衛被告知不要攻擊猴子，嚇跑牠們即可。印度的野生動物法中規定，禁止傷害野生動物，彈弓僅能追捕害蟲。

泰姬瑪哈陵遊客眾多，單日到訪人數約2萬5000人，旺季時可攀升至8萬人。當地環保人士辛格（Shravan Kumar Singh）認為，都市的擴張下，猴群的自然棲息地受到壓迫，導致猴子變的越來越兇猛。

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