烏克蘭爆奶網紅 竟在大賣場狂打踹飛兒子

2019-01-26 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭一名女網紅經常大秀自己的好身材，並分享自己當媽媽、貴婦的日常，然而，她近日卻被爆出在大賣場毆打兒子，才被發現是一名虐童狂，引來網友撻伐。

綜合媒體報導，烏克蘭一名31歲女網紅奧爾加（Olga Shvetsova），在當地是著名的網紅，時常在「IG」上分享自己貴婦、母親日常。然而，近日有網友貼出，她在帶兒子逛大賣場時，爆走毆打兒子的影片。影片中，奧爾加原先與坐在椅子上的6歲兒子溝通，過了數秒，他發瘋般地一掌揮向兒子，接著猛踢猛打，最後猛踹一腳將兒子踢飛，令在場眾人看到傻眼，上前去阻止奧爾加的行為，只見奧爾家仍失控地大喊著：「我恨你一切東西！」。

對此，奧爾加在事後表示，老公因工作出差時常不在家，都是由她一個人在照顧2名小孩，並說自己相當佩服不會對孩子發脾氣的父母，因為自己沒辦法忍住，就是會向孩子發脾氣。

不過，網友並不認同奧爾加的說法，紛紛到他的粉專留言：「真的感謝我們（烏克蘭）的法律，能讓這種人逍遙法外。」、「這是他在公共場合的行為，誰知道他在家裡會怎麼做。」、「孩子可能很頑皮，但她也不能這麼做，何況這還是公共場合。」目前奧爾加已因網友留言而關閉IG。

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