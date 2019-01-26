強國男狂炫耀BMW跑車 1小時後真的爽到「翻車」...

2019-01-26 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南一名男子在23日開心即將購入1台全新的BMW跑車，還迫不及待地拍攝影片大肆炫耀，沒想到1小時後，竟被市民發現整台車在路上徹底「翻車」，且車頭全毀。

《梨視頻》報導，這名男子一邊在業者的掌聲中，不斷遊走於車身與車頭間，一邊拍攝影片大肆炫耀，「哎呀！才提的新車呀，我也想低調呀，實力不允許呀」、「（這車）沒有4.0開不了，少8個缸我也不碰，這有12個缸呀」，言談舉止間，充滿新車即將入手的喜悅和自豪。

報導表示，沒想到1小時後，天堂變地獄，有市民發現這輛車在路上翻車，車頭全毀，所幸事故發生時並無人員傷亡。業者對此回應，發生事故的車輛其實是店內的試駕車，男子根本還未將車買下。

這名男子以親身經歷，演繹何謂「樂極生悲」後，立刻引起網友熱烈迴響，「我也不想翻車呀，可是實力不允許呀」、「人在秀，天在看」、「還沒得瑟就四腳朝天，注意安全呀」、「本想試駕裝逼，結果翻車」、「哈哈哈哈哈，你這下不買不行了」、「真的是爽翻了吧，爽到『翻車』了」。

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