索羅斯開砲嗆習近平 郭文貴：注意他不講王岐山壞話

2019-01-26 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴25日直播，提及對委內瑞拉的政局變天和馬來西亞政府投資基金「一馬發展公司」（IMDB）弊案關鍵人物劉特佐的看法，此外，近日「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）在世界經濟論壇上重批中國國家主席習近平，郭文貴則提醒，身為海航集團原股東的索羅斯，完全沒有講中國國家副主席王岐山的一句壞話。

郭文貴自稱與巴西新任總統是「哥們」

提及委內瑞拉的政局「變天」，郭文貴指出，南美洲的老大是巴西，此次委內瑞拉的劇變，巴西的幕後操縱扮演著重要角色，而巴西的背後就是美國在撐腰。郭文貴說，巴西新任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上台的第一件事就是收拾委內瑞拉，只要成功，南美洲就被巴西完全掌握，郭還宣稱，自己跟波索納洛家族很熟，「這是咱們哥們！」

郭文貴預告，委內瑞拉的事情結束後，接下來就輪到非洲的安哥拉。郭文貴指出，委內瑞拉、安哥拉及中東國家，加起來就占了中國高達80%的石油、天然氣供應量，這幾個國家若崩潰，接下來俄羅斯勢必要選邊站，屆時，中國會成為「孤家寡人」，這個戰略他稱為「定點爆破」。

劉特佐弊案將有實質性進展

另外，郭文貴再度提及先前被他稱為是中共東南亞情報系統重要角色的IMDB弊案關鍵人物、逃亡在外的37歲的大馬華裔金融家劉特佐。郭文貴預告，劉特佐的事情很快將有「實質性進展」，劉特佐將讓前中共中央政法委書記孟建柱、現任中國公安部副部長孫力軍等「上海幫」和香港政府付出「無法想像的代價」。郭還強調，美國國務院、白宮、五角大廈已對劉特佐及其背後中共勢力對西方的威脅視為一場「準戰爭的行為」。

曝索羅斯支持自己爆料 因立場不同拒絕合作

近日，億萬富翁、金融巨鱷索羅斯在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）上演說向中國國家主席習近平開砲，稱習是「開放社會最危險的敵人」。郭文貴表示，自己的好友、對沖基金經理人兼海曼資本創辦人巴斯（Kyle Bass）和索羅斯目前是合作股東，而曾是索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）首席投資官的貝森特（Scott Bessent），也是自己的朋友。

郭文貴透露，「索羅斯先生堅決支持我們爆料」，但由於和索羅斯的諸多立場不同，拒絕了與索羅斯的合作；郭文貴雖對此次索羅斯演說表示讚賞，但他也要大家注意，曾跟中國國家副主席王岐山多次見面、是海航集團原股東的索羅斯，沒有說王岐山的一句壞話，「索羅斯振臂一呼要幹掉習近平，但是不提王岐山」。

西方世界重批習近平 卻不提王岐山

王岐山23日在世界經濟論壇上以「魔高一尺，道高八寸五」比喻，暗諷美國的貿易政策。對此，郭文貴說，若用生動語言來形容，王岐山想向美國表達的意思就是：第一，「你美國就是魔、大壞蛋，我就是收拾壞蛋的！」；第二，美國憑什麼說中國盜取美國的技術，「你家門沒鎖好嘛！你鎖好不就不偷了嘛！」；第三，中國發展優先，「什麼民主自由公平，胡扯！老子賺錢第一，中國老百姓該吃草，就這麼簡單！」

郭文貴提醒，沒有一個西方媒體說王岐山的壞話，王岐山去年11月出席《彭博》於新加坡主辦的「創新經濟論壇」時，還被前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）當場稱讚是中國與世界上「最有影響力的政治人物」。郭文貴強調，索羅斯、彭博都是支持王岐山、反對習近平的人物，不要小看索羅斯的此次發言，將會是歷史性的轉折點，「支持索羅斯的人可不是少數」。郭認為，接下來全世界將有一大批人也會直攻習近平，但不提王岐山。

彭博不會參選美國總統

提及習近平與王岐山的關係，郭文貴強調，未來習王必有一戰，「要麼玉石俱焚全完蛋，要麼有一個倒下」；另外，郭文貴還宣稱，先前傳出考慮角逐2020年美國總統大選的前紐約市長彭博不會出來參選總統，彭博已經找了一個軍人出身的英雄作為代理人「會代表他出來選總統」。

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