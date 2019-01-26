身障主人因傷倒地 機靈狗狗這樣做救回她一命

2019-01-26 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕狗狗因為對主人忠心，常被視為人類最好的夥伴，最近英國一隻狗狗在發現身障主人因傷倒地後，急忙跑去將手機拿給主人，讓主人順利播打緊急專線，最後救回一命。

綜合外媒報導，英國白金漢郡（Buckinghamshire）一位24歲女子絲普爾（Ruth Spurr）因為患有埃勒斯-當洛二氏症候群（Ehlers-Danlos Syndrome，患者皮膚彈力過度，皮膚與血管脆弱，傷口癒合慢），平常都要靠輪椅代步。最近她在家中烹飪意外燒傷因此昏倒，她養的狗威洛（Willow）看到後急忙跑去把手機拿到主人身旁，讓她可以撥打緊急專線求救。

絲普爾在2016年領養了威洛，由於她後來在生活上越來越需要幫助，因此決定把威洛訓練成一隻服務犬（assistance dog），威洛平常不只會提供她醫療相關的協助，還會幫忙她處理其他生活大小事。絲普爾直呼，擁有威洛真的完全改變了她的人生。

許多網友看到狗狗的行為都大讚，「做得好！」、「牠真是個英雄。」也有網友認為寵物在很多時候都可以救人一命，他的貓常常可以讓他從憂鬱情緒中好轉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/