西班牙全國心碎... 2歲男童掉進礦井 搜救13天尋獲遺體

2019-01-26 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙全國民眾近來都在關注馬拉加省2歲男童羅塞洛（Julen Rosello）的救援行動，他13天前意外掉進110公尺深的礦井，當局不願放棄任何可能持續搜索，甚至爆破礦井只為了深入到男童所在的地方，但最後仍以悲劇收場，救難人員今（26日）尋獲羅塞洛冰冷的遺體。

據《美聯社》報導，1月13日，男童父母正在準備午餐時，羅塞洛獨自爬到礦井外並掉了進去。而這對父母原本還有一個小孩奧利佛（Oliver），不過他在2017年時因心臟病猝逝，如此悲劇性的故事讓西班牙民眾莫不揪緊了心，期盼他們不要再失去另一個孩子。

不過，救援過程困難重重，由於礦井直徑只有25公分，成年人根本進不去，堅硬的岩石層也阻礙搜救人員的推進，而且在過程中只找到了與羅塞洛DNA匹配的頭髮，但無法看到男童或聽到他的聲音。

儘管如此艱難，當局仍先架設了一條豎井，讓救援人員和鑽探工程師得以持續推進，同時還規劃了好幾條鑽探路線以便深入到男童所在的地方，經過一系列的爆破後，終於打通了一條水平隧道進入礦井，但奇蹟沒有出現，男童已命喪地底。

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