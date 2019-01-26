糗！幹走太多達沃斯論壇紀念帽 烏總統參選人自曝差點被逮

2019-01-26 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統大選即將於今年3月31日舉行，身為此次烏克蘭總統大選參選人的烏克蘭政治人物舍甫琴科（Ihor Shevchenko），近日參加在瑞士小鎮達沃斯（Davos）舉行的「世界經濟論壇」，有趣的是，舍甫琴科透露，自己差點因為幹走太多該論壇的紀念帽子而被逮捕。

《俄羅斯衛星通訊社》25日報導，烏克蘭總統大選參選人舍甫琴科近日在臉書上透露，參加世界經濟論壇期間，差點因為幹走太多論壇的紀念帽而被逮捕。舍甫琴科說：「這種帽子可以免費拿，但只能拿一頂，我為了朋友耍起了『帽子伎倆』，早上6點醒了後就去拿帽子，但這時來拿這頂好看藍帽子的人已經很多，排隊之後，我一下拿了4頂帽子」

然而，拿完帽子離開不久，舍甫琴科又感覺自己拿太少了，於是舍甫琴科又回去繼續幹走帽子，結果「突然出現一名保安，差點把我抓起來，他說我已經拿了很多，應該走開了」，但是舍甫琴科仍不聽勸，想方設法繼續拿帽子。

舍甫琴科說：「要是不能反駁他並將局勢扭轉為對自己有利，我就不是一個烏克蘭人了！在艱難的『外交談判』後，他允許我再拿一頂，但條件是他『沒看見』，他假裝背過身去，我偷偷又拿了一頂帽子，就是這樣，為了朋友什麼不能做呢！」

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