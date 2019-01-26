富婆的愛好直接！幫男公關慶生送百萬現金和豪車

2019-01-26 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海著名女性娛樂場所「白馬會所」內，一名「男公關」日前過28歲生日，金主富婆竟豪擲千金為他慶生，一次贈送28份生日禮物，其中更包括一輛奧迪汽車和28萬元人民幣（新台幣約129萬元）現金。

綜合媒體報導，位於上海市靜安區的白馬會所，雖然標榜小費最低1000元人民幣（新台幣約4613元），但因嚴格要求男公關的身高、外型等條件，仍吸引許多女性前往消費。據了解，其中一名男公關過28歲生日時，金主直接大手筆送上28份禮物，要將來不及參與的過去一次補齊，每份禮物還特別註明是幾歲的生日禮物，其中28歲的禮物是總值28萬元人民幣的現金和象徵一輩子的純金杯，至於27歲的生日禮物則是一輛奧迪汽車。

報導表示，消息曝光後，「富婆的愛都這麼直接嗎」迅速成為中國微博的熱搜話題，網友紛紛感嘆「哪裡可以報名做鴨」、「現在把我老公送去不知道晚不晚」，但也有網友質疑警方難道不該嚴厲掃黃，對此，白馬會所的官方微博疑似為了避免惹是非，已將大量貼文刪除。

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