巴西礦壩潰決至少200人失蹤 已挖出7具遺體

2019-01-26 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕巴西今天驚傳礦場水壩潰決，造成米納斯吉拉斯州嚴重水災，當地消防局稍早證實至少有200人失蹤，目前已挖出7具屍體，另有至少4人受傷，當局預估，死傷人數還會持續攀升。

綜合外媒報導，發生意外的「Mina Feijao」礦場是由巴西礦業巨頭淡水河谷（Vale）礦產公司所管理，事故發生後，汙水挾大量礦泥湧出，淹沒淡水河谷辦公室與附近民居，部分道路更遭截斷，附近農地及民宅毀於一旦，現場畫面怵目驚心。

淡水河谷礦產公司指出，意外發生時，該礦坑內有427名工作人員，其中279人於第一時間獲救，其餘將近150人目前仍下落不明，若綜合考慮鄰近礦區的民眾，推估死亡人數會隨著搜救行動有所進展而持續攀升。

從礦壩決堤處湧出，挾帶大量鐵礦廢料的泥流目前仍持續流動，行經之處的土地恐受到重金屬等廢料汙染，根據巴西國家水利管理局預測，泥石流會在2天內抵達距災害地點220公里處的雷提羅低壩（Retiro de Baixo），該處結構應可防止含有鐵礦廢料的礦泥流入聖方濟各河（Sao Francisco）。

巴西政府目前已成立緊急危機部門，處理災害後續復原問題，並提供災民援助，總統波索納羅（Jair Bolsonaro）及相關部會首長預定將於明天上午前往該區視察。

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