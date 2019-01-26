動輒罵人卻輸給她 外媒：這個女人讓川普好狼狽

2019-01-26 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普時常在談話中或推特上，用尖酸語句羞辱對手，但這次卻讓步宣布重啟政府3週，外媒分析，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是少數讓川普陷入狼狽的女人。

《紐約時報》報導，從雙方立場來看，裴洛西是政府部門領導人，與最高行政長官平等，川普集團（Trump Organization）前執行副總裁雷斯（Barbara A. Res）表示，這是川普第一次與和他權力相當的人打交道，對於自認為世上最有權勢的川普而言，身為女人的裴洛西讓他感到震驚。

報導指出，從川普對待裴洛西的態度來看，川普曾把對手稱作哭哭查克（Cryin’ Chuck）、弱者杰布（low-energy Jeb），對於女性，他則喜歡攻擊外貌，像是「馬臉」、「醜」，但川普傳記作者布萊爾（Gwenda Blair）分析，川普唯一幫裴洛西取的外號是裴洛西自己的名字：「南西」，這對川普來說異常克制。

報導表示，為何川普奈何不了裴洛西，前共和黨智囊費赫瑞（John Feehery）指出，川普尊重裴洛西，因為這是比較好的政治策略，議長手中握有權力，招惹她不會得到更好的籌碼。

反而是裴洛西對川普毫不客氣，她曾批評總統在「耍賴」，還暗指川普像小孩子，她說「身為5個孩子的母親、9個孩子的祖母，我知道耍賴是什麼樣子」。

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