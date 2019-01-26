巴西礦場水壩潰決釀重災 超過200人失蹤

2019-01-26 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕巴西今天驚傳礦場水壩潰決事件，造成米納斯吉拉斯州嚴重水災，當地消防隊證實至少有200人失蹤。

綜合外媒報導，發生意外的礦場（Mina Feijao）是由巴西礦業巨頭淡水河谷礦產公司所管理，淡水河谷表示，礦業廢料從決口流出，吞噬礦場行政區以及作業員工，淡水河谷聲明在附近足球場設立救災區，供受害者接受治療，有超過50名消防員以及6架飛機停駐，空運傷者離開該地區。

巴西總統Jair Bolsonaro在推特上表示，政府目前最關注的是該事件中，可能的受害者，已經佈署該地區相關官員，所有可能的措施也已到位。

報導指出，泥漿蔓延到米納斯吉拉斯州的農村地區，水壩附近居民也已疏散，泥漿流經之處建築物也遭到損壞，當地布魯瑪基紐市（Brumadinho）市長推估，至少50人喪命。淡水河谷是巴西最大的礦業公司，事故發生兩小時後，淡水河谷股票下跌10％。

4年前同樣位於米納斯吉拉斯州，另一座水壩曾經發生決堤，約6000萬立方米的泥流流竄，進造成19人死亡，且釀成生態破壞，被視為巴西史上最嚴重的環境災難。

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