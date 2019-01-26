川普讓步！美政府暫時開門3週 直到2月15日

2019-01-26 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府關門進入第35天，美國總統川普表示，已經與國會達成協議，暫時恢復向政府撥款3週，直到2月15日，但強調若無法在3週內解決美墨邊境圍牆的預算案，美國政府將在2月15日再次停擺。

綜合媒體報導，川普今天在白宮玫瑰花園發表談話，他表示，已經與國會達成結束政府停擺的協議，他有很強大的備案，但希望不會用到它，將簽署讓政府持續運轉至2月15日的協議。川普說，希望盡快簽署該協議，該協議將維持美國聯邦政府運轉至2月15日，但並不包括美墨邊境圍牆的資金。

「我們別無選擇，只能建造一座強大的牆壁或鋼鐵屏障。」川普說，如果無法獲得國會的公平待遇，政府將在2月15日再次關閉，或者他將利用美國法律和憲法賦予他權力來解決這一緊急情況。

資金凍結造成約4分之1的聯邦政府停擺，大約有80萬工人被解僱或被要求無償工作，許多員工和承包商都轉向尋求失業援助、食物銀行和其他幫助，甚至還有些人開始尋找新工作。對於政府停擺的影響，民主黨領導的眾議院和共和黨控制的參議院雙方領導人表示，他們預計兩院將於週五通過該撥款法案。

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