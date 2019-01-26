巴西礦場水壩潰決 200人失蹤

2019-01-26 04:36

〔中央社〕巴西淡水河谷礦產公司位於米納斯吉拉斯州首府好景市都會地區的豆礦場，今天下午發生六號水壩潰決事件，消防隊已證實約200人失蹤。

淡水河谷礦產公司（Vale）發生意外的豆礦場（Mina Feijao）位於布魯瑪基紐市（Brumadinho），初步資料指出，約100萬立方米帶著鐵礦廢料的泥漿流出，重創礦場行政管理區和山村費爾特戈（Ferteco）。

2015年11月5日，同樣位於米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）歷史古城奧羅普雷多（Ouro Preto）和瑪麗安娜（Mariana）之間的礦產公司薩瑪爾戈（Samarco）的水壩決堤，約5000萬立方米的泥流和洪水淹沒山村班托羅德里格斯（Bento Rodrigues），造成19人喪生。

薩瑪爾戈礦場水壩潰決流出的泥漿沿著淡水河流了650公里至史匹瑞杜桑托州（EspiritoSanto）北海岸的出海口，汙染環境生態，造成巴西史上最嚴重的環境災害。

巴西環保署初步分析指出，最先受到今天意外衝擊的接收結構，是距離決堤點大約150公里的雷提羅低壩（Retiro Baixo），環保署環境突發事件防護中心團隊和米納斯吉拉斯州環境廳人員已前往當地視察。

布魯瑪基紐市政府在臉書上呼籲居民遠離聖方濟各河支流帕拉歐培巴河（Paraopeba）河床。負責好景市（Belo Horizonte）都會地區供水的水利公司Copasa聲明指出，不會有斷水之虞。

全球規模數一數二的露天美術公園伊紐罄（Inhotim）也座落在布魯瑪基紐，公園雖未受到波及，園方已在第一時間將園內600名工作人員和約千名遊客撤離至安全地帶。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在官方推特表示對這起意外感到遺憾，稱當務之急是援救災民和可能的傷者。

聯邦政府已成立危機辦公室，派出區域發展部長卡努托（Gustavo Canuto）、礦能部長艾布奎克（Bento Albuquerque）、環境部長薩勒斯（Ricardo Salles）和國家民防處長艾維斯（Alexandre Alves）前往災區。

米納斯吉拉斯州法務部也派遣打擊環境犯罪中心小組前往核實和評估損害程度。

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