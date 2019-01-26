川普妥協 美政府開門3週至2/15 威脅不給牆會再關門

2019-01-26 04:28

〔中央社〕政府關門進入第35天，美國總統川普今天妥協，宣布簽署能重啟政府3週的法案，但不忘強調築牆有助強化邊境安全是「基本常識」，還稱若3週後沒可行方案，政府可能再次關門。

白宮中午臨時宣布川普將針對政府關門發表談話，而在此之前，美國聯邦航空總署（FAA）證實，因政府關門、包括紐約的拉瓜第亞機場（La Guardia）因航空管制人員不足，須做出必要調整，以維持航管安全，因此，拉瓜第亞機場限制航班起降，也讓美東地區空中運輸受牽連，班機陷入誤點情況的還包括紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）及費城機場。

川普在玫瑰花園指出，他要「驕傲地」宣布和國會達成協議，將簽署能重啟政府3週、正常運作至2月15日的臨時性撥款法案，但他並未說明，為何這個沒有包括邊境圍牆57億美元預算的臨時法案，他願意簽署。

川普之前曾說，沒有包含邊境圍牆的預算案，他都不會簽，同時，這個重啟聯邦政府開門運作的臨時性法案，正是先前共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）所建議的折衷方案，川普曾明確拒絕。

華盛頓郵報指出，聯邦政府關門邁入史上最長的第35天後，總算得以重啟、暫時恢復全面運作，這是聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的勝利，她始終堅持，要川普先重啟政府運作，再來協商加強邊境安全的方案。

而川普不忘軟硬兼施指出，希望接下來國會兩黨能向美國人民及全世界展現置國家利益於政黨之上的態度，協商出有牆、或實體屏障的邊境安全強化方案，川普還說，他從來就沒有要求要蓋中國式的長城。

他強調，築牆有助強化邊境安全是「基本常識」，最後還警告，如果最終無法得到公平的協議，政府在2月15日後還是有可能再次關門，或是他會宣布國家進入緊急狀態。

川普這次談話後並未接受提問。

分析指出，除紐約拉瓜第亞機場今天已進入航班起降管制的狀態，班機起降延誤，還有上萬美國國稅局（IRS）工作人員在政府關門期間，沒有重返崗位，造成退稅工作延遲，應是川普選擇妥協的主要原因。

美國有線電視新聞網（CNN）形容，這是眾議院議長裴洛西給川普上了一堂「權力的藝術」課，她教育川普「如何有效運作所掌控的權力」。

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