歷史性協定獲准 希臘國會同意馬其頓改國名

2019-01-26 02:52

〔中央社〕希臘國會今天批准一項具里程碑意義的協定，同意鄰國馬其頓更改國名，結束世界史上最長的外交爭端之一，同時也贏得外界對這項「歷史性」之舉的喝采。

法新社報導，300議席的希臘國會經表決後，有153席議員同意馬其頓將國名更改為北馬其頓共和國（Republic of North Macedonia）。

馬其頓國會已於11日表決通過更改國名。

馬其頓自1991年脫離前南斯拉夫聯邦共和國（Yugoslavia）以來，希臘一直反對這個鄰國被稱為馬其頓，因為馬其頓國名與希臘北部省分之名相同。

為了讓這個聯合國支持的協定落實，希臘現在須批准一項議定書同意北馬其頓共和國加入北大西洋公約組織（NATO），預料此舉將在下個月發生。

歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）和歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）在聯合聲明中指出：「我們熱忱歡迎正式簽署的關鍵下一步…將依今天希臘國會的表決完成。」

歐洲理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）則說，兩國已完成了「不可能的任務」。

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