台爭取加入CPTPP 謝長廷：對台日關係是個挑戰

2019-01-26 00:14

〔中央社〕駐日代表謝長廷今天談到台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）一事表示，這是駐日代表處的重點工作，對台日關係也是一個挑戰。

謝長廷今天在駐日代表處與台灣媒體舉行茶敘時表示，有關CPTPP的問題，有人說他不適任，說他做得不好，日本人都不滿意，但他認為，這是假消息。

他說，他派駐日本至今，日本對台灣表示不滿意的就只有台灣九合一選舉同時舉行日本福島縣等5縣食品公投的問題，日本覺得這是完全違背自由貿易原則，但這不是他能決定的。

謝長廷說，他曾在日本超市拍攝（福島縣的）花椰菜，被說成「助日代表」，他認為這種誤會對台灣有傷害，公投時，他也講說要依據科學處理，而中國大陸目前也說是要依據科學處理。

CPTPP於本月19日在東京召開首次委員會，認為對於理念能共鳴，備妥能接受CPTPP高標準的所有國家與地區，大門是敞開著的。

有關貿易自由度能達高標準，有自由貿易共同理念的條件，謝長廷認為，台灣沒問題，至於日本所說的自由度的標準，會不會把福島等5縣食品公投拿來當作理由，台灣須謹慎觀察。

對於謝長廷派駐日本以來的表現，有人感到不滿。謝長廷對此表示，批評他表現不好的說法對他很傷，結論是有些人希望他快點下台。

他說，如果大家靜一下，他可以考慮下台一事，但在假消息、幾近羞辱的情況下要他下台，那很奇怪，這對台灣的文化也很不好，所以他不做（下台）考量。但如果是總統、行政院長、外交部長要他下台，他當然可隨時下台。

謝長廷表示，有些反對他的、反日的人一直用激將法，說總統、院長、部長管不動他、不敢把他調職，用激將法看總統、院長、部長是否會生氣。一直在刺激人性弱點或許可以達到目的，但這些都不是事實。

他說，有人批評他駐日後，日本怎沒與台灣恢復邦交，這點他很抱歉，沒能做到，但除此之外，觀光、交流、經濟、教育，他認為有很多成績。

他指出，台日地方交流、建立友好城市有126件，45年來共126件，他駐日以來就做了64件。不管是訪日的台灣觀光客或日本訪台的觀光客，人數都有增加，去年11月民調顯示，「認為亞洲哪個國家最親近日本」，第一名就是台灣，比上次民調多13%。

謝長廷說，去年7月在高雄舉辦的台日交流高峰會參與人數創交流史上最大規模，日本議員有323人到台灣與會，創新高紀錄。此外，日本人到台灣進行修學旅行的人數也創新高，有逾300校共約5萬人。現在台灣已成了日本民眾夏天和連假的海外旅行首選，台灣連續兩年領先以前日本人的首選夏威夷，算是有小小成就。

他指出，台灣實施有關日食公投是否會對台日交流有影響，這需要沈澱後再實施調查，尤其日本那5縣民眾是否會對台灣反感，目前駐日代表處不斷說明，也力求補救。（編輯：林憬屏）

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