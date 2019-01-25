最有禮貌歹徒！劫車前先把錢包、手機還她

2019-01-25 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名女性車主珍妮佛（Jennifer）22日遭劫，不料該名男性歹徒超有禮貌，在劫車前接連詢問她「後座有小孩嗎」、「需不需要手機」，並把個人物品交還給她才將車開走，而事後她得知，對方可能是近日一系列劫車案件的嫌犯。

據《加拿大廣播公司》報導，當時珍妮佛在開車前往上班途中，看見一輛校車和小貨車疑似發生碰撞事故，而一名乍看是司機的男子站在路上，她趕緊下車詢問是否需要幫助，不料接近時卻發現對方用頭巾蒙住半張臉，沒有回應她的問題，開始朝自己接近，當她感到不妙時已經來不及了，因為對方突然掏出一把槍要她別動。

報導指出，該名歹徒沒有直接將車開走，也未動手傷害珍妮佛，反而開口問她車後是否有孩子，她回答沒有，接著又問她是否有需要拿走的個人物品，像是手機之類的，她點頭，於是歹徒把車內的手機、錢包和便當袋都還給她，最後離去前還和她說「抱歉」。

警方猜測，這起劫車案並非個案，先前有2名男子曾用一輛偷來的卡車進行竊盜，其中1人已被逮捕，而另1人可能就是這次珍妮佛碰見的歹徒，目前警方仍在追緝中。

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