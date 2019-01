驚險瞬間！硬闖平交道車卡住被火車撞上 3人竟毫髮無傷

2019-01-25 22:03

〔即時新聞/綜合報導〕英國3名男子日前駕車想穿越平交道,沒想到當地路面結冰、車竟卡在平交道上,眼看火車就要撞上,3男上演驚險瞬間,不過最後幸運逃過一劫,毫髮無傷。

綜合媒體報導,事發於瑞士達沃斯(Davos),來自英國的3名商人正都是來參加世界經濟論壇的。22日當天交通堵塞,駕駛試圖硬闖平交道時被困在鐵軌上,且輪胎在結冰的地面上打滑,柵欄也已放下,眼看車子動彈不得、火車鳴笛聲大作,然而駕駛只能眼睜睜看著火車撞上來。

「碰!」撞擊瞬間發出巨響,後方的目擊者也嚇得尖叫,火車高速撞上車輛,還推著它移動了一段距離,最後撞毀的汽車被火車推到軌道的一側。不過奇蹟的是,車內3人沒有受傷。事故發生後,有2名男子先逃出,但另外1名男子因後座有安全鎖而困在車上,其他同伴趕緊回去搭救,幫助他從車內爬出。

