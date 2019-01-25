驚險瞬間！硬闖平交道車卡住被火車撞上 3人竟毫髮無傷

2019-01-25 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國3名男子日前駕車想穿越平交道，沒想到當地路面結冰、車竟卡在平交道上，眼看火車就要撞上，3男上演驚險瞬間，不過最後幸運逃過一劫，毫髮無傷。

綜合媒體報導，事發於瑞士達沃斯（Davos），來自英國的3名商人正都是來參加世界經濟論壇的。22日當天交通堵塞，駕駛試圖硬闖平交道時被困在鐵軌上，且輪胎在結冰的地面上打滑，柵欄也已放下，眼看車子動彈不得、火車鳴笛聲大作，然而駕駛只能眼睜睜看著火車撞上來。

「碰！」撞擊瞬間發出巨響，後方的目擊者也嚇得尖叫，火車高速撞上車輛，還推著它移動了一段距離，最後撞毀的汽車被火車推到軌道的一側。不過奇蹟的是，車內3人沒有受傷。事故發生後，有2名男子先逃出，但另外1名男子因後座有安全鎖而困在車上，其他同伴趕緊回去搭救，幫助他從車內爬出。

???? Car smashed by a train after getting stuck on a railway crossing in #Davos was EMPTY, police reveal #Switzerland #Davos2019pic.twitter.com/GKPwfDNbGJ — Compact News （@NewsCompact） 2019年1月25日

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