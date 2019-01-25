心疼學生重病沒保險 美女老師假冒身分帶他看病遭送辦

2019-01-25 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣，只要是台灣人都可以享用健康保險，不過很多國家卻沒有這樣的福利。最近美國一位老師發現有個學生因為生重病、又沒有健康保險而缺課，她於是讓學生假冒成她小孩就醫，不過卻因為身分被識破遭送辦。

綜合外媒報導，美國印第安那州女教師施密絲爾曼（Casey Smitherman）最近因為讓一位15歲少年假冒成她小孩就醫，遭到警方逮捕，並被依詐保罪送辦。施密絲爾曼其實是該少年的老師，由於少年患有咽喉炎，但少年沒有健康保險，她於是讓少年假裝成她的兒子，想利用她兒子的健保來幫少年看醫。

雖然施密絲爾曼因為這樣的行為遭到送辦，但她卻被許多網友稱讚成英雄。她事後也表示，如果回到當時的場景，她很樂意再次做出同樣的行為，因為她也是一位媽媽，當時她非常緊張，希望這位少年可以得到治療。

現在施密絲爾曼希望本案能進入審前轉化程序（diversion program），這樣如果她在一年裡沒有被逮捕，指控就會被撤銷。

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