女嬰失蹤 瑞典警方「癱瘓全城」2小時尋回

2019-01-25 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典一名母親日前帶著僅6月大的女嬰，前往幼兒園接另外一名孩子下課，才離開數分鐘，便發現女嬰跟嬰兒車都不見了。母親緊急報警，當地警方為尋回女嬰，出動全部警力，「癱瘓」整座城市，在2小時後逮捕嫌犯。

綜合媒體報導，瑞典哥特堡（Goteborg），一名母親22日下午2時許，如同往常帶著6個月大的女兒，前往希辛延島（Hisingen）的幼兒園去接大兒子放學。她將女兒以及娃娃車放在外頭，自己進去幼兒圓帶大兒子，沒想到不到5分鐘的時間，女兒竟連同娃娃車消失，母親立時報警處理。

警方獲報後，出動大批警力，包括警犬、直升機；調用別區的40%警力緊急支援，還為此成立專案小組，對該地區進行交通封鎖。而媒體也訊息報導此訊息，令民眾不因交通癱瘓而抱怨，反而透過媒體資訊，一同加入搜索行列，直到下午16時30分左右，便在一間購物中心發現了女嬰的下落。

警方抵達購物中心後，確認是女嬰的身分後，並逮捕了將女嬰帶走的39歲女嫌疑人，她有竊盜、吸毒前科，研判有吸毒及精神障礙，目前以綁架罪和誘拐兒童罪將其逮捕。

此案成為瑞典第一起嬰兒遭擄後2小時破案的案件，儘管付出巨大的代價，但瑞典人不以為意，仍為這是應該的。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/