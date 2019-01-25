索羅斯稱中企壟斷5G將威脅世界 中外交部：不值一駁

2019-01-25 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕億萬富翁、金融巨鱷索羅斯（George Soros）昨日表示，若是被中國企業壟斷5G市場，將會威脅世界。對此，中國外交部今日回應：顛倒是非黑白，毫無意義，不值一駁。

索羅斯24日出席今年的世界經濟論壇（World Economic Forum），並在會中表達了對貿易戰的看法。索羅斯呼籲川普，貿易戰應該集中砲火在中國上，特別是嚴打中國的電信商。索羅斯說：「不要讓中興和華為輕視，我們需要打擊它。如果這些公司壟斷5G市場，他們將會給全球帶來不能接受的安全風險。」

對於索羅斯批中言論，中國外交部發言人華春瑩今在例行記者會上回應，當今世界，誰在開門修路，誰在關門築牆一目了然，這種顛倒黑白與是非的言論，毫無意義，不值一駁。

華春瑩表示，在當今這個全球化不斷深入發展的時代，只有秉持發展的眼光，開放的胸襟和包容的態度，才能為自身的發展，以及國與國之間的發展開闢更加廣闊的空間，並呼籲美方，希望美方有關人士能夠端正態度，放遠眼光。

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