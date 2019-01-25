惡劣！小女童在門口玩耍 強國狠男竟一腳踢飛

2019-01-25 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕有個中國男子被監視器畫面拍攝到，他走出建築物門口時，見到門口有一個年幼女童在玩耍，竟出腳猛烈將女童踹開，女童當場飛滾出去，痛得找家人大哭，女童家屬立刻上前圍毆男子。

中國民眾將影片上傳至社群論壇，從中可看到，24日下午5點24分，有個年幼女童與姊姊在建築物門口玩耍，不料一名哈菸男子走出來時，竟雙手扶著左右門板，猛力用左腳往女童腰部踹下去，女童當場飛出、翻滾倒地，所幸她自行爬起，無助地大哭，走向家人。

女童家屬看見男子的暴力行徑，紛紛追趕出門找他理論，上前圍毆施暴男子，拿著礦泉水瓶猛敲他的腦門，接著使用手臂死命勾住男子的脖子，被害女童則被母親抱在懷裡安慰，姊姊也在一旁想辦法逗她開心。

中國網友們認為這起案件相當過分，砲轟男子毫無人性地對年幼女童下毒手，網友們紛紛留言說，「畜生必須打」、「打斷他的腿」、「還打殘腿？他說話的機會也沒的」、「這種傻B是不是腦子有毛病的，應該報警驗傷，弄進去坐牢」、「換我肯定是先一腳飛踹了，這還用爭辯什麼東西？」

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