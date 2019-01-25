FBI逮川普前政策顧問 被控通俄門相關7項罪名

2019-01-25 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）於美國東部時間早上6時許，以妨礙調查和提供假證等7項罪嫌，逮捕川普前政策顧問史東（Roger Stone）。

綜合外電報導，史東的律師於稍早證實，FBI逮捕了川普「長期合夥人」史東。也有匿名目擊者指出，在佛羅里達州勞德代爾堡（Fort Lauderdale）當地時間上午6點過後，看見執法人員站在史東門外敲門並稱「聯邦調查局，請開門。」隨後就見史東開門。

通俄案特別檢察官穆勒（Robert Mueller）辦公室公布史東的起訴書，詳細列出川普團隊的高級競選官員曾與史東接觸，詢問有關「一號組織」（Organization 1）網站洩出的資料相關證據。

揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）在2016年美國總統大選前，發表不利於民主黨的希拉蕊選戰負責人約翰‧波德斯塔的一系列電子郵件內容前，曾與川普競選團隊顧問史東（Roger Stone）聯絡。穆勒辦公室表示，這些屬於波德斯塔的電郵，遭到俄羅斯情報人員駭客竊取，而資料就是從「一號組織」外洩。

起訴書指出，史東與維基解密的互動作出了「多次虛假陳述」，並「謊稱否認擁有這些互動證據」，且「試圖說服證人提供虛假證詞」以及「扣留調查中的相關資訊」等，共被控有7項罪名，史東將於當地時間週五出庭。

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起訴書

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