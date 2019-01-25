台灣漫畫家饒予安 獲安古蘭數位漫畫第三名

2019-01-25 19:14

〔中央社〕第46屆法國安古蘭漫畫節今晚舉行頒獎典禮，今年有5名台灣年輕漫畫創作者入圍不同獎項，其中饒予安獲得數位漫畫獎Draw Me Comics競賽第3名。

安古蘭國際漫畫節（FIBD）自今起至27日止，台灣第8度組團參與，今年展館主題為「台灣漫畫三重奏」，以經典、當代、新潮3種風格呈現台灣漫畫發展，展館於下午揭幕。

今年參展漫畫家，包括金漫獎年度大獎得主李隆杰，以及陳繭、廣下嘉、歐泠；還有文化部選送的駐村漫畫家日安焦慮、Pam Pam Liu、何學儀。

此外，饒予安、葉馨文、歐泥入圍數位漫畫獎Draw Me Comics競賽。這項競賽意在獎勵於社群網站發布數位漫畫作品的創作者。

頒獎典禮於晚間舉行，21歲的饒予安獲得第3名。獲獎作品題為「愛的一票」（The first vote of love），靈感來自她身為「首投族」在婚姻平權公民投票中的體驗。

饒予安接受中央社記者訪問時說，她關心婚姻平權議題，但不擅長用文字表達意見，視覺或繪畫才是她覺得最舒適的表達方式。

饒予安過去大多製作插畫和平面作品，「愛的一票」是她第一次畫較長篇幅的漫畫，就在安古蘭獲肯定。她笑說：「覺得很意外，身為創作者，可以讓自己的聲音被聽見，覺得很榮幸、很開心。」

今年另有陳沛珛及林倩羽入圍新秀獎。安古蘭漫畫節新秀獎競爭一向非常激烈，主辦單位今年從超過600件作品中，僅評選出20件入圍，獲選就已相當不易。

陳沛珛的入圍作品「大排長龍」描述一個人所到之處都是排隊人龍。她說，平時在家創作，有時在通勤高峰時間看到捷運站的擁擠，感覺很不習慣，也會刻意避開假日人多的地方，她把這些想法轉換成畫面，以較抽象的方式來呈現人群，彷彿他們是物件。

林倩羽的入圍作品為Creation（創造），是一個作者創作的過程，從蒐集資料、尋找靈感、反覆嘗試及失敗，最終完成屬於自己的故事。

林倩羽從小看日系漫畫，自己也「從會握筆就開始畫圖」，但自高中到大學時期才開始鑽研漫畫。對於作品在眾多稿件裡被選中入圍新秀獎，努力被人看見，她覺得很幸運，也很開心。

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