男嬰疑受虐、舌頭被剪一半 母稱「他自己咬的」

2019-01-25 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國1對父母面臨指控，當地警方表示，他們涉及虐待小孩，還涉嫌用剪刀將他們兒子的舌頭剪一半。

綜合外媒報導，28的女子柯塔（Holly Cota）上周將14個月大的兒子送醫治療，醫師發現，男童身上有嚴重瘀傷、陰囊腫脹，舌頂有缺角，院方懷疑男童受虐，悄悄報警。

警方接獲報案後，逮捕柯塔和她33歲的男友愛德華茲（Scott Edwards）。柯塔稱，兒子喜歡咬舌頭，是自己掉出嬰兒床壓到生殖器的；然而醫師透露，男嬰舌頭的切口平整、沒有撕裂跡象，證明不是自己咬的，而是用工具劃開，「兇器」極可能是剪刀。

警方認為柯塔撒謊，不採信她的說法，2人都面臨刑事指控，全案仍在偵辦中。

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  • 警方接獲報案後，逮捕柯塔（Holly Cota，圖右）和她的男友愛德華茲（Scott Edwards，圖左）。（圖擷取自推特）

    警方接獲報案後，逮捕柯塔（Holly Cota，圖右）和她的男友愛德華茲（Scott Edwards，圖左）。（圖擷取自推特）

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