男嬰疑受虐、舌頭被剪一半 母稱「他自己咬的」

2019-01-25 21:47

〔即時新聞/綜合報導〕美國1對父母面臨指控,當地警方表示,他們涉及虐待小孩,還涉嫌用剪刀將他們兒子的舌頭剪一半。

綜合外媒報導,28的女子柯塔(Holly Cota)上周將14個月大的兒子送醫治療,醫師發現,男童身上有嚴重瘀傷、陰囊腫脹,舌頂有缺角,院方懷疑男童受虐,悄悄報警。

警方接獲報案後,逮捕柯塔和她33歲的男友愛德華茲(Scott Edwards)。柯塔稱,兒子喜歡咬舌頭,是自己掉出嬰兒床壓到生殖器的;然而醫師透露,男嬰舌頭的切口平整、沒有撕裂跡象,證明不是自己咬的,而是用工具劃開,「兇器」極可能是剪刀。

警方認為柯塔撒謊,不採信她的說法,2人都面臨刑事指控,全案仍在偵辦中。

CHILD ABUSE: When the officer asked the child’s mother, Holly Cota, about her son’s injuries, the affidavit says she claimed the boy had fallen out of his crib multiple times and she believed he bit his tongue, which caused it to split. https://t.co/Xkbsy7o2ig