強國男為省10塊隨地小便 下一秒野蛇竄出咬住小雞雞...

2019-01-25 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名導遊日前帶團到泰國旅遊時，在泰國一觀光處放團員去「方便」，但公廁需要投零錢才能使用，團裡一名男子為了省那少少的錢，跑去路邊小便，沒想到好死不死一條蛇從草叢中竄出來，一口咬住男子下體，當場痛得大叫。過程被這名導遊錄了下來，笑翻不少網友。

根據中媒報導，這名分享出影片的程姓女子本身是名導遊，她在短影片社群「抖音」內表示自己帶了團到泰國旅遊，但發文當下人卻在醫院，「我的遊客為了省10泰銖（約10元新台幣）的上廁所錢，在路邊小便被蛇咬！我能說什麼？」並發出一段長約5秒的影片，片中可見一名男子的下體處被一條蛇死死咬住，男子痛得跳腳，慘叫：「我的媽啊！」

網友表示，「蛇：你敢在我的地盤撒尿，吃了你」、「中毒有點深，可能要截肢」、「快把毒吸出來！」、「亂小便的下場...」但不少網友質疑影片真實性，指出片中的光源很像拍電影用的燈光，而且一旁似乎有人在圍觀，「一看就知道是假的」。

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