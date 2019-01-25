馬桶裡有蛇！ 女子蹲馬桶 竟遭1.6公尺咬傷屁屁

2019-01-25 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名女子22日在家中時如廁時，由於沒開燈，並未發現有一條1.6公尺長的大蟒蛇躲在馬桶裡，於是被咬傷了屁股。女子嚇得尋求捕蛇人員協助，目前蟒蛇已被順利移除。

綜合媒體報導，澳洲一名住在布里斯本西部的教堂山（Chapel Hill）的女子海倫（Helen Richards），22日在家中如廁時，由於沒有開燈，並未發現馬桶中有蟒蛇，於是坐下去上廁所，因此被咬傷屁股。她登時嚇得跳起，原以為是青蛙，想不到竟是1.6公尺長的蟒蛇，他立時打電話尋求捕蛇人員的協助。

捕蛇人員趕到現場後，先確認了蛇的品種，發現是無毒的地毯蟒，便幫海倫為傷口進行消毒，接著前往廁所，順利地將蟒蛇給抓了出來。捕蛇人員表示，海倫相當冷靜，是先打電話通報捕蛇人員，而非將蛇沖入馬桶，否則蟒蛇將會堵塞水管，處理起來會更加麻煩。

經歷過此事的海倫表示，她從此之後改變了上廁所的習慣，她說：「我之後上廁所一定會記得開燈，在坐下去之前一定回頭檢查一下馬桶。」

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