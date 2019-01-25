解除禁令、引進NBA球賽… 沙國欲砸1.97兆打造「娛樂大國」

2019-01-25 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯官方23日頒布敕令，准許餐廳播放音樂，這是作為王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）推動多項改革開放的其中一環。

綜合外媒報導，沙國娛樂總局長兼王室顧問謝赫（Turki al-Sheikh）23日公布2019年娛樂產業行事曆，除了准許國內餐廳播放音樂外，還包括舉辦賽車、魔術秀、電玩比賽，以及音樂會與劇場表演等活動，並引進西班牙奔牛節、開設名人蠟像館，另外也考慮將NBA籃球賽搬到沙國演出。

報導指出，目前沙國人平均每年在海外的娛樂消費約200億美元。謝赫期望，透過發展娛樂政策，讓人民消費力回歸國內，使沙國成為全球前10大、亞洲前4大的娛樂重鎮。當局去年曾表示，未來10年將投資高達2400億里亞爾（約新台幣1.97兆元）在娛樂產業的基礎建設上。

謝赫估計，這項計畫預計在2030年前可帶來每年180億里亞爾（約新台幣1500億元）的國內生產毛額（GDP），更會帶來22.4萬個就業機會。他說：「這將為上萬人打開一扇大門。」

據了解，沙國先前陸續解除電影院、音樂會禁令，並取消禁止婦女開車的規定，期望藉此跳脫保守，打造娛樂大國，增進國內消費力，不過去年10月卻爆出記者哈紹吉遇害案，重創國際形象，在當時讓不少潛在投資人卻步。

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