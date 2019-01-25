宗教因素？一家三口起飛前被要求下機 美航：因為有體臭

2019-01-25 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空公司（American Airlines）23日在班機起飛前，以「其他乘客投訴體臭」為由，將一名美國男子阿德勒（Yossi Adler）及他的妻子和19個月大的女兒趕下飛機。

綜合外媒報導，阿德勒和家人前往邁阿密度假，搭乘23日晚間的班機返回底特律，不料卻在飛機起飛的前一刻，美航員工要求他們一家三口離開，因為其他乘客抱怨他們身上的體味太重。下機後，阿德勒和機場地勤人員在溝通過程中起爭執，他堅稱一家人是因為宗教原因被趕下飛機，只因他們是猶太人，並強調「這裡沒有任何人有體臭」。

阿德勒將爭執過程拿手機錄下，影片中，地勤人員說「所以你現在是說，你出於宗教原因所以不洗澡，是嗎？」阿德勒則反駁：「不是這樣！我每天都有洗澡。我是說你們因為宗教因素把我們踢下飛機。」不過事後美國航空發表聲明，表示當時幾名乘客和機組人員，都確實指出他們有體味，和宗教因素無關，而公司當下已替一家三口準備住宿和膳食，並重新預訂飛往底特律的班次。

據了解，美國過去也曾發生將種族和體味連結的爭議，休士頓一名教授在2017年傳訊息，呼籲來自印度和東南亞的學生要注意體臭問題，這件事一直到近期才被人爆出，不過該名教授解釋，印度人會在食物中加入香料、東南亞的人愛吃大蒜，這些食物都容易製造體味，他只是出自好心提醒。

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