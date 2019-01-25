麵包愛好者注意 法國麵包普遍含微量殺蟲劑毒素

2019-01-25 18:07

〔中央社〕根據法國歷史悠久的消費者雜誌「6000萬消費者」（60 Millions de Consommateurs）調查，經採樣檢測後發現，法國麵包普遍含有微量殺蟲劑和毒素。

法新社報導，「6000萬消費者」檢測65件麵包樣本，從街頭麵包店販售的長棍麵包到超市販賣的切片麵包。這份雜誌強調，儘管幾乎所有採樣都含有可能對人體有害的化學成分，但含量都不致超過法國政府規定上限。

然而檢測發現，超過一半的採樣麵包含有微量的殺蟲劑。此外，有10件樣本含有「確認或可疑的內分泌干擾素」，這種化學物質會干擾人體荷爾蒙和血液系統。

許多麵包樣本中還發現黴菌毒素，這種黴菌化合物若遭大量食用，會引發嘔吐和其他副作用。所有樣本中，除2條傳統麵包師傅販售的長棍麵包外，含有的黴菌毒素未超出法定範圍。

法國雖然以麵包愛好者的國度聞名，但實際上法國人吃的麵包越來越少。原因有許多，其中包括低碳水化合物飲食的興起。

「6000萬消費者」報導，法國人平均每日食用麵包量，已由9年前的136克減為103克。

除了含有毒素和殺蟲劑，「6000萬消費者」還發現，法國麵包含鹽量太高而不健康。所有採樣麵包平均每100克含有1.38克的鹽，最鹹的樣本含鹽量更達2克。

「6000萬消費者」警告，一天若吃120克的法國麵包，攝取的鹽量已接近他們建議每日自麵包攝取鹽量的1/4。

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