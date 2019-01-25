孟晚舟可能成貿易戰籌碼...加媒爆杜魯道致電川普求援

2019-01-25 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大去年12月逮捕華為財務長孟晚舟，中國隨即拘捕加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor），雙方矛盾持續擴大。加媒爆料，加國總理杜魯道就此事曾致電美國總統川普，望美確保2公民能夠獲釋。

川普日前對孟晚舟案發表看法，稱若對國家有利或有助於與中國達成貿易協議，他將出手干預此案，此話被指是政治介入司法，替案件增添不安定因素，加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）當時立即警告，不要將引渡案件政治化。

《多倫多星報》引述知情人士發言，杜魯道向川普通電時表示，如果美國真的要以放棄引渡孟晚舟作為美中貿易戰的談判條件，那得確保遭捕的兩名加國公民平安獲釋。

美國司法部已向加拿大申請引渡孟晚舟，加拿大駐北京大使麥家廉受訪時分析，孟晚舟有機會免遭引渡，像是可以利用「川普的政治干預言論」，以及加拿大並無參與美國對伊朗的制裁，對加拿大法院提出有力證據。

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