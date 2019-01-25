過年去哪談不攏 她高速公路跳車摔到口吐白沫

2019-01-25 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕年關將至，不少民眾已計畫好春節去處，中國一對夫妻駕車行駛於高速公路時，因「去哪家過年」起了爭執，妻子當場抓狂，打開車門朝外用力一跳，當場把自己摔得頭部出血失去意識，全身抽搐還口吐白沫，所幸送醫急救後撿回一命。

綜合中媒報導，這起事件發生在1月16日下午2時40分許，一名男子開著液態天然氣運輸車行駛於啟揚高速公路，車上載著41歲的妻子。男子表示，兩人前日就對要去哪過年吵了一架，當天再次發生口角，妻子情緒一時激動，竟以極快的速度解開安全帶、打開車門後往外一蹦，當場重摔在地。

男子見狀後連忙緊急剎車，後方路過的駕駛也好心地下車幫忙，兩人合力將多處受傷的妻子挪至路肩，接著便報警求助。傷者隨後被送至當地醫院救治，經初步檢驗後，發現她身上多處擦挫傷，腿部骨折，顱內仍有瘀血，不過性命暫無大礙。

男子事後懊悔不已，直呼「都怪我，早知道這樣，死都不跟她吵架，死都不讓她上車」，當地警方則表示，幸好後方未有來車，否則女子脫序的行為將為自己與他人的安全構成嚴重威脅。

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