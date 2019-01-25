肥胖不是你的錯 研究：多數苗條者有「吃不胖」基因

2019-01-25 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕很多人常認為肥胖與飲食有極大的關係，一個人太胖是因為他吃太多。不過英國一項研究最近卻發現，其實肥胖也與體內的DNA有關，很多苗條者因為基因的關係，就算吃下再多東西也很難變胖。

綜合外媒報導，英國牛津大學最近針對1萬多人進行研究，他們的體型從胖到瘦都有，結果發現，苗條的人之所以會瘦，並非嚴格控制飲食，而是擁有基因的優勢。人體有一系列的基因可以加速代謝、讓熱量快速被燃燒，而這種基因較容易存在於那些體型較瘦且健康的人體內。

不少體型苗條的人都說，他們喜歡吃食物，而且就算一直吃自己喜歡的食物，也不會讓體重增加。有3/4的人同樣有著健康、苗條的家庭背景，研究團隊因此認為，這種基因變異對於苗條的人而言較常見。

研究團隊認為，這樣的發現可以讓他們更了解要如何幫助人們變瘦，現在英國約有60%的成人過重。參與研究的學者表示，如果他們可以找出預防體重上升的基因，就能開發出新的減重方法，幫助那些沒有生理苗條優勢的人減重。

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