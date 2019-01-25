華為恐嚇無效！加拿大決定先與諾基亞合作開發5G

2019-01-25 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大、中國因華為財務長孟晚舟案關係緊張，中國駐加大使盧沙野甚至警告，若禁用華為，加國將面臨「後果」。最新消息指出，加國政府決定與芬蘭通訊大廠諾基亞合作發展5G，並提供4000萬美元研究經費。

加拿大《環球郵報》報導，加國政府將與諾基亞合作研發5G技術，並提供4000萬美元研究經費，由出席瑞士達沃斯經濟論壇的創新、科學暨經濟發展部長貝斯（Bains）與諾基亞達成協議。報導指出，華為、諾基亞和瑞典通訊商愛立信是加國5G網路的主要競爭者。

盧沙野先前在記者會上警告加國，若禁止華為提供5G網路設備，將會面臨「後果」。有記者追問是何種「後果」，盧並無具體說明，僅說雖不確定屆時會發生什麼事，但一定會產生影響，呼籲加國做出明智決定。

加拿大為國際共享安全情報機構「五眼聯盟」成員，其他成員包括英國、美國、澳洲、紐西蘭已紛紛表態拒絕或禁用華為設備，日本、德國、台灣、挪威等國也陸續加入抵制行列。

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