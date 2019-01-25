中國軍事支出大增 經濟學人：迫使台灣檢討軍事戰略

2019-01-25 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國「經濟學人」雜誌今日刊出專文「中國軍力迫使台灣檢討軍事戰略」指出，1996年台海飛彈危機時，中國的軍事支出僅為台灣的2倍，如今則大幅升至15倍，這使得台灣的領導人急於重新思考自我防衛策略。

文章指出，台灣已經做了大量工作，使自己難以被入侵者「消化」，專門研究美中台關係的美國學者易思安（Ian Easton）就形容，台灣是「佈滿掩體的蜂巢」，坦克隱藏在熙熙攘攘的台北街區，而中山高速公路的建造不僅是為了應付交通，也是為了應付10噸級戰機的起降，因為若戰爭爆發，島上的機場很快就會被中國飛彈摧毀。

文章說，台灣最親近的軍事盟友美國，已經敦促台灣進一步邁向「刺蝟戰略」，希望台灣獲得較小、較便宜及更加機動的武器，代替像戰機、戰艦等較大、笨重且昂貴的裝備，以便戰時在近岸的水上先耗損共軍，而台灣的政策制定者已意識到這一點，高層軍事官員2017年啟動「整體防衛構想」，並得到總統蔡英文的支持，重點發展包括智慧型水雷、無人載台、飛彈等。

此外，文章指出，美國的介入與否可能決定台灣的生死存亡。根據美國智庫蘭德公司的電腦模擬數據，僅僅8艘美國潛艇，就能在戰爭的第一週擊沉中國40%的兩棲艦隊，儘管美國和台灣沒有外交關係，仍與台灣保持密切聯繫，每年約有3500至4000名五角大廈官員訪台，意味著平均每天有超過10位官員來訪。

文章認為，雖然習近平急於催促兩岸統一，但他至今仍沒有給出確切的時間表，共軍的兩棲艦隊成長相對緩慢，也讓人懷疑共軍是否真的在努力準備入侵，中國也沒有進行大規模兩棲演習，因此，台灣仍有充裕時間備戰。

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