川普獅子大開口要373億軍費？ 文在寅駁斥

2019-01-25 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後一一檢視對美「不公平」的協議或條約，其中一項，便是要求南韓增加協防軍費。近日有報導指出，川普曾向南韓總統文在寅提出分擔12億美元（約台幣373億）軍費的要求。此消息今日遭南韓官方否認，認為這樣的說法對川普並不尊重。

《韓聯社》報導，青瓦台發言人金宜謙今日在例行記者會上談及分擔軍費的相關報導，他引述文在寅說法，強調川普確實提過美韓自由貿易協定和分擔軍費等議題，但完全沒有說過具體金額或條件，文在寅說，不僅是川普，全球領導人都不會以這種方式說話，近來流傳的報導對川普可能構成侮辱。

報導寫道，美韓自1991年起共簽署9份軍費分擔協定，最近一份已在去年底到期，若下一份協定遲遲無法簽訂，工作人員的薪資可能遭拖欠。

另有報導指出，美國駐韓大使哈里斯（Harry Harris）去年底向南韓政府開價，要求分擔10億美元軍費，談判期限也要從目前的5年縮減至1年，且強調是「美國最終方案」，等同下了最後通牒。

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