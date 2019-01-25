中國製反隱形雷達爛到被炸毀 任由以色列F-16肆虐

2019-01-25 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國引以為傲的自製雷達JY-27，號稱具有反隱形與預警導彈的能力，是對抗第四代隱型戰鬥機的殺手鐧。孰料以色列近日空襲敘利亞大馬士革機場時，敘國部署的JY-27雷達直接被炸毀，任由非隱形戰機F-16狂轟濫炸。

據《耶路撒冷郵報》報導，伊朗部隊日前在敘利亞首都大馬士革附近，突然向戈蘭高地發射地對地導彈，因此以色列空軍20日開始針對敘利亞境內的伊朗軍事目標進行報復性空襲。

《衛星通訊社》報導，以色列衛星公司ImageSat International在推特發布的衛星照片顯示，大馬士革機場內的伊朗彈藥庫遭到摧毀，附近的中國製JY-27雷達、俄製Pantsir（SA-22）防空系統同樣無一倖免。

《以色列時報》報導，俄媒先前聲稱4架以色列F-16於地中海上空發射的7枚導彈，全數都被Pantsir防空火力攔截，而敘媒卻指出有10枚導彈飛向機場地區。目前並不清楚為何兩國媒體會有導彈數量上的差異，不過轟炸目標遭摧毀的衛星照片，顯示出以色列的空襲仍造成一定打擊。

雖然以色列擊中並完全摧毀了機場附近的目標，但附近的民用航站仍然完好無損。以色列軍方表示，此次空襲是為了警告敘利亞境內的武裝部隊不要企圖攻擊以色列。

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