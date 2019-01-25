不當強國了？在WTO當發展中國家 中國籲法「客觀看待」

2019-01-25 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅近日訪問法國，並對世界貿易組織（WTO）改革提出4點原則，其中一項為維護發展中成員的權益，要法國客觀地看待中國身為發展中國家的地位。

綜合外媒報導，王毅當地時間24日在法國巴黎進行第18次中法戰略磋商，過程中談及世貿組織改革議題，他提出4點原則，分別為維護世貿組織核心價值和基本原則，不能改變貿易自由化方向；堅持協商一致原則，不搞小團體；維護發展中成員特殊待遇，希望法國客觀地看待中國身為發展中國家的地位；優先解決上訴機構成員遴選僵局問題。

美國貿易代表署曾發布報告，指中俄皆無遵守世貿組織倡導的市場經濟政策，也未履行加入WTO時的某些承諾；報告直接表示，美國在錯誤的條件下支持中國加入WTO，中國根本無意成為市場經濟。

美國總統川普先前也批評，中國是一個強大的經濟體，卻被WTO視為「發展中國家」，從中獲得額外補貼和特權，特別損害到美國的利益，這樣的做法對美國不公平。

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