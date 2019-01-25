從小洗腦？ 中國禁私營幼兒園 公立教材含「愛國主義」

2019-01-25 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國開始要禁止私營性幼兒園，各地陸續取消私營幼兒園，而改由公立幼兒園代之，據了解，公立幼兒園中的教材由當局提供，且內容多含有「愛國主義」成分，讓人質疑是否將從幼兒園開始洗腦。

綜合媒體報導，中國國務院辦公廳22日發布《關於開展城鎮小區配套幼兒園治理工作的通知》，表示往後將以公立幼兒園為主，不得再成立私營幼兒園，該計畫將於4月底前完成全面排查。

《自由亞洲電台》報導，中國幼兒園分為私營幼兒園和公立幼兒園，私營幼兒園雖學費較貴，但因教師素質較高、教學品質優，深受中產階級家長喜愛，反觀公立幼兒園，教材皆為當局提供，多帶有宣傳愛國主義教育的成分。

山東臨沂一名盧姓受訪者表示，私營幼兒園因須將教學辦得出色來吸引家長，故著重於教學素質，而不注重宣傳愛國主義，當局要求幼兒園轉型成公立的做法，根本是把小孩放在一條流水線上，開始洗腦。

另有幼兒園員工接受採訪，證實私營幼兒園將逐漸退出市場，只是還沒拿到相關正式文件；上海一間國際學校的教師王姓女子則表示，政策目前僅限於幼兒園，未擴大到中小學。

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