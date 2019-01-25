美智庫報告：美國25％工作可能被AI取代

2019-01-25 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國權威智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）24日發表報告指出，人工智慧（AI）將會對美國的勞動市場構成深遠影響，美國25%的就業人口可能將遭到機器人取代。

美聯社報導，布魯金斯研究所的報告指出，大約有3600萬美國人從事「高度自動化」的工作，此外，這些工作崗位當中，70%的工作內容能透過使用當前技術的機器來完成，未來最可能受到影響的工作包含廚師、服務生、短程貨車司機及辦公室文職人員。

報告主要撰寫人穆羅（Mark Muro）表示，這些變化可能在「數年後或20年後」發生，在下一次經濟衰退週期來臨時，更可能加快自動化，因為企業節流裁員時，會更熱衷使用可協助削減成本的技術。

儘管美國正處於歷史上第二長的經濟擴張時期，就業數據顯示美國經濟仍然健康，但許多商業領袖和經濟學家表示，美國可能會在2020年陷入衰退。此外，部分美國政府部門的停擺已經引起了對經濟衰退的擔憂。

有經濟研究指出，在上次經濟衰退時便出現類似的自動化生產改變，可能因此導致2008年金融海嘯後的「失業型復甦」。

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