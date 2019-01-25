去年逾6000萬人受極端天氣影響！聯合國：造成上萬人死亡

2019-01-25 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國減少災害風險辦公室（UNISDR）24日表示，該機構分析2018年的281項天然災害，發現全球去年約有6170萬人受極端天氣影響，1萬多人死於各類自然災害。

根據聯合國24日發布的新聞稿，2018年受自然災害影響人口最多的10個國家分別是印度（約2390萬人）、菲律賓（約649萬人）、中國（約641萬人）、尼日（約394萬人）、瓜地馬拉（約329萬人）、肯亞（約321萬人）、阿富汗（約221萬人）、美國（約176萬人）、日本（約160萬人）和馬達加斯加（約147萬人）。

其中，全球受洪水影響的人口最多，高達約3538萬人，並造成2859人死亡；受風暴影響的人口約1288萬人，造成全球1593人死亡和嚴重經濟損失，例如颱風燕子去年為菲律賓造成125億美元的損失。

聯合國秘書長減災事務特別代表水鳥真美表示，去年全球沒有一個地區不受到極端天氣事件的影響，「洪水、乾旱、風暴和野火影響了5730萬人，這再次凸顯若我們想要減少災害損失，那麼我們必須改善管理災害風險的方式」。

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