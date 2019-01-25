「北韓對美發射飛彈」嚇壞民眾！駭客搞鬼侵入保全系統

2019-01-25 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕「北韓剛對美國發射3枚飛彈，美國隨即也展開反擊！」美國加州舊金山一處民宅的保全系統發出如此警告，嚇壞該民宅的人，經查證後還好僅是駭客惡作劇，虛驚一場。

綜合外媒報導，婦人黎昂絲（Laura Lyons）表示，20日家中保全系統突然警告北韓對美國發射3枚飛彈且美國已開始反擊，受影響地區的民眾有3小時的撤退時間，讓家人惶恐不安，她說：「它的警告聽起來非常逼真，且音量相當大。」

《紐約郵報》報導，黎昂絲表示，雖警告相當逼真，但他們仍對此持懷疑態度，因電視仍繼續轉播著足球賽，倘若真為戰爭，理應會被打斷或插播，因此轉而向警方和保全系統的廠商Nest求證，才被告知家中的系統是被駭客駭入，一切只是惡作劇。

對於用戶的產品遭駭客入侵，Nest則回應，用戶的保全系統驗證碼是從其他網站被洩漏或破解，才會導致遭駭客入侵，這是個案並不是整個公司系統遭攻擊。

不過Nest也補充，類似案件越來越多，包括攝影機、喇叭、麥克風等只要能連上網路的產品皆有機會被駭客下手，想預防被駭入，專家呼籲帳戶密碼要經常更換，不要多個產品皆使用同組密碼。

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