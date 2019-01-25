美中矛盾加劇 中國學者：冷戰後最嚴重

2019-01-25 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕2019年是美中建交的40週年，如今美國有許多人對40年前與中國建交的決定表示嚴重質疑，更認為美中關係目前處於危險時刻，中國國際關係專家時殷弘近日受訪指出，現在的美中關係確實是冷戰結束以來情況最為嚴重的，但不致於產生大的衝突。

《美國之音》報導，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘指出，目前美中之間的矛盾嚴重加劇，包含貿易、戰略領域，特別是台灣、南海問題，以及兩國在西太平洋的軍備競賽，「形勢都比過去要嚴重得多」，美中兩國的現況，至少是冷戰結束後最嚴重的。

時殷弘認為，未來的5至10年，美中關係總體上會呈現下降趨勢，但他也強調，儘管兩國矛盾加劇，與第一次世界大戰時相比，現在的情況仍要好一些，「儘管我們現在離大國比較長久的對抗，甚或修昔底德陷阱（指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國），跟過去40年相比已經近得多，但是未來大衝突的陷阱仍然離我們還比較遙遠」。

時殷弘說，若美中兩國能採取足夠的戰略審慎態度，就較能避免最壞情況的發生。時殷弘認為，要達成這一點，美中之間需要進行戰略規劃，避免在西太平洋進行軍備競爭、淡化對意識形態的強調，同時在經濟貿易和技術領域上停止採取目前高度對抗的做法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/