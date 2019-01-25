委內瑞拉變天那中國呢？ 學者悲觀：習近平緊握軍警

2019-01-25 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉發生政變，「國民議會」議長瓜伊多（Juan Guaido），自行宣布擔任「代理總統」。對此，《自由亞洲電台》訪問哈佛學者顧維群、《北京之春》榮譽主編胡平，探討委內瑞拉事件對於中國的影響。

在《自由亞洲電台》的訪問中，顧維群表示，馬杜羅使得委內瑞拉變成一個失敗的國家，且過往選舉中經常作弊。

至於中國民眾有人認為這是美國干涉的結果，胡平分析，美國對委內瑞拉有相當的影響力，但這整個事件不能歸咎於美國，他說，假如美國要干涉，一開始馬杜羅就不可能上台。因此委內瑞拉政變是自發的，是民眾願望的一種表達。

顧維群指出，如果現在在中國做民調，會有相當高比例的人支持瓜伊多。因為馬杜羅政權跟中共有點像，非常腐敗，且搞砸經濟。但顧維群悲觀地說，委內瑞拉是軟性的威權，中國領導人習近平則牢牢控制軍警，所以中國是一種硬性的威權，加上完全控制宣傳機器等因素，雖然他本人希望中國變天，但今年中國很難出現「黑天鵝」。

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