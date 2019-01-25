孟晚舟說謊？ 華為被踢爆操控空頭公司與伊朗交易

2019-01-25 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕華為財務長孟晚舟被控透過香港設備銷售商星通技術（SkyCom Tech），於2009至2014年間向伊朗販售設備，孟方則稱2009年後已切斷關係，但媒體發現，星通自1998年成立起，就與華為有著千絲萬縷的關聯。

香港《蘋果日報》報導，星通於1998年在香港成立，2000年至2008年間登記地址位於中環，星通的公司秘書「香港訊通有限公司」的地址也在此，而華為子公司「華為技術投資有限公司」於2001年至2010年間與星通使用同一個登記地址。

報導指出，訊通首任董事為華為3名高層，其中孟晚舟於2004年至2010年間擔任董事，訊通於2011年解散。2003年，星通董事為華為高層莫軍，2007年星通的股份轉讓至華盈管理有限公司，華為投資控股有限公司全資擁有華盈，孟晚舟是秘書，2008至2009年，她也擔任星通董事。

報導表示，星通被控於2009年向伊朗銷售設備，孟晚舟方在保釋庭稱華為於2009年與星通切斷關係，但當時星通董事由胡玫擔任，直到2016年解散，胡玫卻擁有華為的公司電子郵件帳戶，並出現在華為內部電話冊中。

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