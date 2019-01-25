美中頻在台海周邊軍事較勁 美專家：雙方傳遞「這訊號」

美國海軍24日派「麥康貝爾號（USS McCampbell）」和「華特狄爾號（USNS Walter S. Diehl）」等2艘船艦穿越台灣海峽。圖為美軍「麥康貝爾號」。（圖擷取自臉書）

2019-01-25 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍軍機本週2度飛越台灣南方的巴士海峽後，美國2艘軍艦24日也穿越台灣海峽。美國軍事專家認為，這是美國和中國彼此間在「發訊號」。

《美國之音》報導，美國國防大學中國軍事研究中心主任孫飛（Phillips Saunders）說，中國正在加強對台灣的壓力，解放軍繞行台灣周邊的軍事活動，到目前為止還只是在發訊號，是一個更大對台灣和總統蔡英文施壓活動的一部分，他不認為這種軍事壓力近期內會升級，無論是出於意外或故意，因為中國國家主席習近平已經清楚表明，他希望避免與美國的危機，也要有管控危機的工具。

孫飛上週在華府舉行的全球台灣研究中心座談會上表示，以前美中軍事交流被賦予的價值現在「已經逐漸窄化和消失」，目前美中兩國軍事交流的主要作用在於對彼此發訊息，能夠有一個對彼此發訊息的危機管控管道，「直接告訴解放軍我們在關注什麼，並聽聽看他們在關注什麼」，讓雙方更了解遇到危機時應該如何互動以管控危機。

美國國防部前官員包士可（Joseph Bosco）指出，美國國防情報局最近公布的《中國軍力報告》內容「令人非常不安」，他認為美國過去數十年來都不把中國軍事發展放在心上，才導致中國迅速軍事擴張：「第一，他們總是說，別擔心中國，中國很弱，永遠趕不上我們；其次，他們的注意力放在別的地方，至少他們認為中國沒有不良意圖，因此就任其發展。」

日前美國國防情報局發表《中國軍力報告》，指出中國進行一連串軍事改革、取得先進技術、現代化等，主要動力是北京長期以來有意最終迫使台灣與中國統一。

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