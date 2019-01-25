星國藝人海外教召身亡 軍方派機運送遺體

2019-01-25 01:12

〔中央社〕新加坡藝人馮偉衷接受教召赴紐西蘭受訓受重傷，昨晚不幸身亡。軍方初步調查顯示，馮偉衷意外被卡在自走砲的砲塔內導致重傷。新加坡目前已派軍機要運送遺體返國。

新加坡陸軍決定暫停所有具高強度風險的軍事訓練，另也將全面降低軍事訓練的密集度。

馮偉衷雖已退伍，但他今年1月初接獲教召，並在19日在紐西蘭威歐魯（Waiouru）參加代號「霹靂戰士」（Thunder Warrior）軍事演習時受重傷。

馮偉衷雖緊急送醫急救，情況一度好轉，最後仍傷重不治，國防部23日深夜證實馮偉衷過世的消息，得年28歲。

陸軍總長吳仕豪指出，馮偉衷當時正在對新加坡陸軍的155公厘自走砲車進行維修，當時在砲塔內除馮偉衷外，還有一名維修技術人員與砲兵軍官。

由於新加坡國民退役後普遍須再返回部隊教召10次，平均約每年一次，部分教召須赴海外訓練。吳仕豪表示，這已是馮偉衷第7次回營受訓。

新加坡三軍總長王賜吉指出，家長把孩子送到部隊進行軍事訓練，軍方有責任要確保他們的安全。軍方會記取教訓，實施更嚴格的安全措施，他並向家屬致上最深切慰問之意。

新加坡國防部長黃永宏透過臉書貼文指出，軍方全力協助家屬處理相關事宜，另也派遣KC-135 空中加油機到紐西蘭，運送馮偉衷遺體返國。

新加坡國防部也成立獨立調查委員會查明原委。

馮偉衷是新加坡電視演員，擁有很多粉絲。童星出身的馮偉衷曾於2003年參與首部電視劇「孩有明天」演出，並入圍新加坡的紅星大獎，是新加坡演藝界明日之星，曾被當地電視台視為「八公子」之一。（編輯：嚴思祺）

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